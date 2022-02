Ukraine-Krieg : Diesel über 1,80 Euro, Super Plus fast 2 Euro: Starker Preisanstieg an Flensburger Tankstellen

Experten rechnen damit, dass die Spritpreise in den kommenden Tagen weiter steigen werden.

Flensburg | Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die verhängten Sanktionen gegen Russland machen sich inzwischen an den Flensburger Tankstellen bemerkbar. Am Samstagmorgen stieg der Preis für die Liter Diesel vielerorts über die Marke von 1,80 Euro. Für Super Plus zahlen Autofahrer inzwischen fast 2 Euro. Brent-Öl aus der Nordsee wird an den Börsen aktuell...

