Europa-Universität Flensburg : Von Teeboo bis Spikeball – Unisport gegen Stress im Studium

Das Semester ist gestartet, für viele Studierende beginnt eine stressige Zeit. Abhilfe schaffen können die Sportkurse des Sportzentrums der Europa-Universität Flensburg. Wir stellen fünf Angebote vor.

Flensburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was sich hinter Teeboo und Spikeball verbirgt. Welche Trendsportart erst seit zwei Jahren Teil des Sportprogramms der EUF ist. Welcher Sportkurs sich ausschließlich an Frauen richtet. Vorlesungen, Seminare, Vorbereitungen, Nachbereitungen, Referate und Hausarbeiten – der Stundenplan ist voll. Vielen St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.