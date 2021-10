Flensburg : Umstrittene Sperrung der Rathausstraße: TBZ beginnt mit den Arbeiten

Zunächst wurde damit begonnen, die Verkehrsführung im Südergraben zu ändern. Die Rathausstraße soll spätestens Mittwoch geschlossen werden.

Flensburg | Wie angekündigt hat das TBZ am Montagvormittag damit begonnen, die Verkehrsführung rund um die Rathausstraße zu ändern. Weiterlesen: Diese Regeln gelten künftig in der Rathausstraße Zunächst änderten die Arbeiter die Verkehrsführung im Südergraben. Ab sofort gilt dort keine Einbahnstraße mehr, sondern Fahrzeuge können in beide Richtungen fahren....

