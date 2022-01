Corona-Protest in Flensburg : „Spaziergänger“ treffen auf angemeldete Antifa-Demo an der Hafenspitze

Diesmal hatte die Antifa ihren Protest angemeldet und sorgte für Überraschung bei den „Spaziergängern“.

Flensburg | Neue Wendung rund um die Proteste gegen Corona-Maßnahmen an der Hafenspitze: Die rund 120 „Spaziergänger“ trafen an der Hafenspitze auf eine rund zwanzigköpfige Gruppe der Antifa. Diese hatten ihren Gegenprotest rechtzeitig beim Ordnungsamt angezeigt und sich so die Hafenspitze „gesichert“. Die leicht irritierten Spaziergänger wechselten daraufhin ...

