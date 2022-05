Soldaten in der Stadt gesichtet : Ausbildung an Fahrzeugen: Ukrainische Soldaten bei der FFG in Flensburg

In den vergangenen Tagen machten Gerüchte um mutmaßliche Soldaten in Flensburg die Runde, sie waren während der Rum-Regatta gesichtet worden. Zunächst war an ihrer Echtheit gezweifelt worden. Doch nun steht fest: Sie sind bei der FFG im Einsatz.

Flensburg | In den letzten Tagen häuften sich Meldungen über Männer in ukrainischer Militärkleidung im Flensburger Stadtgebiet. Zunächst sollen Anfang vergangener Woche mehrere Personen im Umfeld eines Hostels in Flensburg gesehen worden sein. Augenzeugen berichteten von Militärkleidung mit ukrainischen Abzeichen. Doch zunächst war nicht klar, ob es sich dabei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.