Rescue Dogs Schleswig-Flensburg : Flächensuche und Mantrailer: So wird mit Rettungshunden nach Vermissten gesucht

Die Rescue Dogs Schleswig-Flensburg verfügen aktuell über fünf geprüfte Flächensuchhunde und einen geprüften Mantrailer. Alarmiert werden können sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

Flensburg | Die anhaltende Corona-Pandemie hat in den vergangenen eineinhalb Jahren in vielen Bereichen für Einschränkungen gesorgt, so auch im Ehrenamt. Für die Mitglieder der Rescue Dogs Schleswig-Flensburg waren 2020 und auch 2021 alles andere als normal und auch nicht zufriedenstellend. Über weite Strecken konnte kein gemeinsames Training der Rettungshunde...

