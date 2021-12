Verkehrsdatenauswertung : So viele Stunden verbringt man in Flensburg jedes Jahr im Stau

Das Unternehmen „Inrix" hat anonymisierte Verkehrsdaten aus 1000 Städten in 50 Ländern ausgewertet, darunter auch Flensburg.

Flensburg | Rote Ampeln, Staus, Baustellen und gesperrte Straßen: All diese Faktoren verlängern die Fahrzeit mit dem Auto manchmal erheblich. Doch wie viele Stunden verbringt man eigentlich jedes Jahr im Stau? Ein Verkehrsdatenanbieter hat die anonymen Daten jetzt ausgewertet – auch für Flensburg. Wer in den vergangenen Wochen mit dem Auto in der Stadt unterwe...

