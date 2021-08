Nach Flutkatastrophe im Westen : Beschluss der Politik: Flensburg könnte bis Ende 2022 Zivilschutzsirenen erhalten

Die Politik beschloss am Mittwochabend einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, ein Gesamtkonzept für ein Warnsystem zu entwickeln.

Flensburg | Mehr als eine Stunde wurde über unterschiedliche Anträge diskutiert, aber am Ende waren sich alle einig. Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe in Westdeutschland könnten in der Stadt Flensburg neue Zivilschutzsirenen installiert werden. Der Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung beschloss am Mittwochabend einstimmig, die Verwaltung zu be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.