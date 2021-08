Sieverstedt : Fahrer wird schwarz vor Augen – Auto landet in Böschung

Die Feuerwehren Sieverstedt-Stenderup, Tarp und Neuberend wurden alarmiert. Fahrer und Beifahrerin kamen ins Krankenhaus.

Sieverstedt | Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag für eine Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Stenderupau und Idstedtkirche gesorgt. Nach einem medizinischen Notfall während der Fahrt war ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Kurz vor 15 Uhr waren der Mann und seine Beifahrerin in ihrem roten Skoda auf der K 44 in Richtung Schleswig unterwegs. Unfal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.