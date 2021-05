Flensburg : Sexueller Übergriff in der Angelburger Straße: Verdächtiger ermittelt

Eine 19-jährige Frau hatte auf einem E-Scooter gestanden, als sie von einem jungen Mann unsittlich angesprochen und berührt wurde.

Flensburg | Nach einem versuchten sexuellen Übergriff am frühen Sonntagmorgen vor einer Woche in der Angelburger Straße hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Sachsen, der sich für ein paar Tage in Flensburg aufgehalten hatte. Die Polizei hatte am Donnerstag einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Eine 19-J...

