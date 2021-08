Infizierte Reiserückkehrer : Flensburg: Mehr Corona-Fälle erwartet – die Maskenpflicht bleibt

Gesundheitsdezernentin Karen Welz-Nettlau stellt klar: An der Maskenpflicht in Innenräumen wird so schnell nicht gerüttelt. Weitere Maßnahmen sollen aber auch von anderen Faktoren abhängig gemacht werden.

Flensburg | Seit Tagen steigen die Corona-Zahlen in Flensburg. Jeden Tag kommen weitere Fälle hinzu, meist sind es Reiserückkehrer, die sich infiziert haben. Die hochansteckende Deltavariante erweist sich als Inzidenztreiber, binnen weniger Wochen stieg der Wert in der Fördestadt auf 27,7 an. Der Blick jenseits der Grenze zeigt, was der Grenzregion in den kommend...

