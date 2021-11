Aktivbus Flensburg : Jetzt gilt 3G: Kontrolleure berichten von ihrem ersten Einsatz im Busverkehr

Busgesellschaft und Ordnungsamt wollen die 3G-Regel konsequent durchsetzen. Bei Verstößen droht ein empfindliches Bußgeld.

Flensburg | Als Verkehrsleiter bei Aktivbus hat Manfred Schlotfeldt eigentlich einen Schreibtisch-Job. Am Mittwoch war er auf Flensburgs Straßen unterwegs. Als Kontrolleur. Bundesweit gilt seit Mittwoch 3G im Bus- und Bahnverkehr. Schlotfeldt war der erste, der sich am Morgen von den Fahrgästen Impfnachweise oder Testzertifikate zeigen ließ. Sein Fazit am Mitt...

