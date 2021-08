Flensburg : Segelyacht in Fahrensodde gesunken

Der Besitzer der Yacht soll diese erst vor Kurzem übernommen haben und wollte diese vermutlich renovieren und aufarbeiten.

Flensburg | Starker Regen und eine ausgefallene Lenzpumpe haben in der Nacht zum Samstag vermutlich dafür gesorgt, dass eine Segelyacht im Hafen von Fahrensodde gesunken ist. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) wurden zwar alarmiert, brauchten aber nicht einzugreifen. Wie Liegeplatznachbarn am Morgen berichteten, hatte die Segelyacht am Abend noch normal...

