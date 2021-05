Eggebek : Schwerer Unfall zwischen Pkw und Traktor: Zwei Tote

Die Straße Süderfeld ist aktuell voll gesperrt.

Eggebek | Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstagnachmittag in Eggebek zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der Straße Süderfeld kollidierte ein Pkw mit einem Traktorgespann. Trotz eines Großaufgebotes an Rettungskräften kam für die beiden Insassen des Autos jede Hilfe zu spät. Die Straße Süderfeld ist aktuell voll gesperrt. Bereits am...

