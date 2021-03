Mürwiker Straße in Flensburg : Schwerer Unfall: Fahrer verletzt – sechs Fahrzeuge kaputt

Ein Autofahrer rammte parkende Fahrzeuge und schleuderte dann auf die Straße gegen ein fahrendes Auto.

Flensburg | Am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr kam es in der Mürwiker Straße in Flensburg zu einem schweren Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein älterer Mann mit seinem Hyundai IX20, der stadteinwärts unterwegs war, von der Straße ab und rammte drei parkende Fahrzeuge. Zuerst knallte er in einem VW Up, dann in einem Smart. Vom weiteren getroffenen...

