In Höhe Jardelund : Schwerer Unfall auf der Grenzstraße: Zwei Autos überschlagen sich nach Kollision

Bei einem schweren Unfall ist am Sonnabend eine 58-Jährige schwer verletzt worden. Ein dänischer Autofahrer erlitt leichtere Verletzungen. Die Landesstraße war über Stunden gesperrt.

Jardelund | Bei einem Verkehrsunfall auf der Grenzstraße bei Jardelund im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonnabendmorgen eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein dänischer Autofahrer mit seinem Peugeot an der Kreuzung Zur Fehle/Grenzstraße die Vorfahrt des aus Richtung Süderlügum kommenden Pkw der Frau übersehen. Es kam im Kreuzungsbereich zu einer schweren Kollision. Beide beteiligten Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Ersthelfer konnten die in Ihren Fahrzeugen zunächst eingeklemmten Insassen befreien, die angeforderten Rettungskräfte brachten zwei Verletzte zur stationären Behandlung in Flensburger Krankenhäuser. Da eine Lebensgefahr für die 58-jährige Autofahrerin nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auf Veranlassung der Flensburger Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen. Er soll die Ermittlung der Polizei zur genauen Klärung der Unfallumstände unterstützen. Der Autoverkehr musste bis in den frühen Nachmittag im Bereich der Unfallstelle abgeleitet werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Pkw wurden geborgen und von Abschleppunternehmen abtransportiert. ...

