Kreis Schleswig-Flensburg : Schulklasse in Wanderup in Quarantäne – Corona-Fälle an sechs weiteren Schulen

In mehreren Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg wurden Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen ist vor allem der Norden des Kreisgebiets.

Wanderup | In einigen Schulen im Kreisgebiet wurden einzelne Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Schleswiger Kreisverwaltung am Freitag mit. In der Grundschule Wanderup waren mehrere Kinder in einer Klasse betroffen. Hier ordnete das Gesundheitsamt für alle Schüler der Klasse eine Quarantäne an. „In diesem Fall ist es möglich, dass di...

