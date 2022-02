Schule im Autal : Neue Klassenräume für Lerngruppen in Sieverstedt

An der Schule im Autal lernen die Kinder in Lerngruppen – je nach Fortschritt. Das kommt gut an und der Platz reicht nicht mehr. Einige Kinder müssen in Räume der Feuerwehr ausweichen. Jetzt sollen neue Klassenräume gebaut werden.

Sieverstedt | Seit 2008 ist Finn Petersen Bürgermeister von Sieverstedt. Zum Amtsantritt war er mit 26 Jahren der jüngste Bürgermeister in Schleswig-Holstein. Er wohnt seit seiner Geburt im Ort. Auch Eltern und weitere Vorfahren kommen von hier. Er ist also im wahrsten Sinne bodenständig. „Momentan haben wir einige große Blöcke in der Gemeinde zu bewältigen“, erklä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.