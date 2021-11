Flensburg : Schule Fruerlund: Neun Coronafälle in einer Woche

Bei den Neuinfektionen, die im Verlauf der vergangenen Woche bekannt wurden, handelte es sich in 17 Fällen um Schülerinnen und Schüler.

Flensburg | Bei den 92 Neuinfektionen binnen einer Woche in Flensburg handelt es sich in 17 Fällen um Schüler und in vier um Kita-Kinder. Das gab die Stadt Flensburg für den Zeitraum vom 6. bis 12. November bekannt. Allein neun Schülerinnen und Schüler der Schule Fruerlund haben sich mit dem Virus angesteckt. Weiterlesen: Acht weitere Corona-Fälle – Inzidenz i...

