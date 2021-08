Duborg-Skole in Flensburg : Schüler drückt Alarmknopf – und löst Feuerwehreinsatz aus

Das Schulgebäude wurde geräumt. Ob die Eltern des Schülers nun für den Einsatz aufkommen müssen, ist noch nicht geklärt.

Flensburg | Am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Duborg-Skole in der Ritterstraße Alarm aus. Die ausgerückte Feuerwehr in der Schule fand einen mutwillig eingeschlagenen Druckknopfmelder vor, der von einem Schüler „ausprobiert“ wurde. Schule muss geräumt werden Wie die Feuerwehr mitteilte, hat ein Schüler nach der 6. Stunde auf e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.