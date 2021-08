Flensburg : Schüler der Siegfried-Lenz-Schule stellen nachhaltige Zukunftskonzepte vor

Für ihre Projekte erhielten die Jugendlichen aus Handewitt viel Lob und Zuspruch.

Flensburg | Was können Bürger tun, um ihre innere Haltung für eine nachhaltigere Zukunft zu verändern? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Siegfried-Lenz-Schule aus Handwitt in ihrer Projektwoche. Am Freitag wurden die fertigen Projekte in der hinteren Werfthalle des Robbe & Berking Yachting Heritage Centers in Flensburg vorgestel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.