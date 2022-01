Flensburg : Schmuck bei mutmaßlichem Einbrecher gefunden – Polizei sucht Eigentümer

Ein Mann soll mehrfach eingebrochen haben. Die Polizei hat bei ihm Schmuck gefunden, der möglicherweise gestohlen wurde.

Flensburg | Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers sucht die Polizei nach den Eigentümern diverser Schmuckstücke. Der 28-Jährige wurde am 8. Dezember gegen 5.50 Uhr in der Thomas-Mann-Straße einem Einbruch in einen Keller festgenommen. Dem Mann konnten weitere Einbrüche nachgewiesen werden. Allerdings wurden bei ihm Schmuckstücke gefunden, die bisher keinen Taten zugeordnet werden konnten. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg bittet eventuelle Eigentümer der auf den Fotos abgebildeten Schmuckstücke um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840. ...

