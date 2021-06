Flensburg : Schlägerei im Ostseebad: Mann von drei Männern attackiert und in den Wald gezerrt

Ein junger Mann wurde offensichtlich von drei anderen Männern nach einem Streit am Strand in der Nähe des Kiosks geschlagen und anschließend in den Wald gezerrt.

08. Juni 2021, 09:30 Uhr

Flensburg | Am Sonntag gegen 18.15 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung an der Strandpromenade im Ostseebad.

Ein junger Mann wurde offensichtlich von drei anderen Männern nach einem Streit am Strand in der Nähe des Kiosks geschlagen und anschließend in den Wald gezerrt. Außerdem soll die Männergruppe dem Heranwachsenden das Mobiltelefon abgenommen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 bei den Ermittlern zu melden.