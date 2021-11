Skate- und BMX-Park in Flensburg : Erweiterung am Schlachthof: Fußball, Kinder-Bereich und Skaten in der Rettungsgasse

Der Skate- und BMX-Park am Schlachthof soll größer werden. Sportpirat Dirk Dillmann erklärt, was geplant ist – und was nicht.

Flensburg | Die Sportpiraten planen eine riesige Erweiterung an ihrem Skate- und BMX-Park. Nicht weniger als 10.000 Quadratmeter soll das gesamte Areal dann umfassen – und Platz bieten für noch mehr Street-Sportarten. Darunter: Fußball, Skateflächen auf Street-Terrain, das Krafttraining Calisthenics und ein Bereich extra für Kinder. Schon seit 2012 planen die ...

