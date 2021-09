Europäische Mobilitätswoche : Fest soll Flensburger für nachhaltige Mobilität begeistern

Erstmals nimmt die Stadt Flensburg an der Europäischen Mobilitätswoche teil. In zahlreichen Aktionen soll eine nachhaltige Mobilität im Zentrum stehen. Höhepunkt wird ein Mobilitätsfest an der Schiffbrücke sein.

Flensburg | „Ich bin überzeugt, dass wir jetzt einen Paradigmenwechsel in der Mobilität brauchen“, meint Oberbürgermeisterin Simone Lange. Mit der diesjährigen Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche will die Stadt Flensburg einen Scheinwerfer auf die urbane Mobilität der Zukunft werfen. Die Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission, ...

