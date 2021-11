Filmstart Ende November : Schauspieler Mathias Harrebye-Brandt über seine Krimikomödie „Der Krug an der Wiedau“

Seit zehn Jahren lebt der Schauspieler in Berlin. Doch seiner Heimat bleibt er verbunden und freut sich umso mehr, wenn er mal wieder in der Grenzregion drehen darf. So wie für seinen neuen Film „Der Krug an der Wiedau“.

Flensburg | Kurz vor der ersten Filmpremiere am 30. November in Niebüll ist Mathias Harrebye-Brandt noch zu Hause in Berlin. Fürs Interview wählt der 47-Jährige das klassische Telefongespräch statt Zoom oder Skype... Wie lange wohnen Sie schon in Berlin?In Berlin wohne ich inzwischen seit zehn Jahren. Meine Frau und Kind leben in Karlsruhe. Der Beruf gibt es a...

