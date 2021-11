Malwettbewerb : Schafflunder schmücken ihre Gemeinde mit weihnachtlichen Plakaten

Dass es in ihrer Gemeinde richtig weihnachtlich wird, dazu haben einige jüngere und ältere Schafflunder im Rahmen eines Malwettbewerbs beigetragen.

Schafflund | Spaziert man in der Adventszeit aufmerksam durch Schafflund, fällt einem neben der von der Freiwilligen Feuerwehr installierten Weihnachtsbeleuchtung an den Laternen und den großen Weihnachtsbäumen auf öffentlichen Plätzen der neue kleine Tannenbaum im Zentrum des Kreisels auf – üppig geschmückt mit roten Kugeln. Und an den unterschiedlichsten Ecken s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.