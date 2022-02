Denkmalgeschütztes Reetdachhaus : Schafflund – Brandruine am Mühlendamm abgerissen

An Ort und Stelle soll nach Wunsch der Investoren ein „Wohn- und Geschäftsquartier“ entstehen.

Schafflund | Fast genau vier Monate nach dem verheerenden Brand des historischen Reetdachhauses am Schafflunder Mühlendamm ist die Ruine nun abgerissen worden. In der Nacht zum 24. Oktober 2021 waren über 100 Feuerwehrleute eingesetzt um den Brand des über 300 Jahre alten Gebäudes zu löschen. Weiterlesen: Großfeuer zerstört historisches Reetdachhaus an der B199...

