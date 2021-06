Generationswechsel : Schafflund: Bei Elektro-Bernack ist ab Juli Finn der Chef

Am 1. Juli übergibt Udo Bernack seine Firma offiziell an seinen Sohn Finn.

Schafflund | Beim Familienbetrieb Elektro-Bernack steht ein Wechsel ins Haus. Am 1. Juli übergibt Udo Bernack seine Firma offiziell an seinen Sohn Finn. „Wir freuen uns sehr, die lange Familientradition fortführen zu können“, sagt der 59-Jährige. Schließlich begann alles vor bereits 84 Jahren, als der Elektroinstallateurmeister Heinrich Bernack in Wallsbüll seinen...

