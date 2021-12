Tierwelt droht Erstickungstod : Sauerstoffmangel: Apenrader Förde weiter Problemzone

Ein genauer Blick in den aktuellen Bericht der Umweltüberwachung zeigt, dass die Apenrader Außenförde während der Messungen zwischen dem 9. und 24. November dieses Jahres unter starkem Sauerstoffschwund litt.

Apenrade | Trotz Verbesserung der Situation in den meisten dänischen Küstengewässern drohte außer im Bereich zwischen Nordalsen und der Halbinsel Loit auch in der Flensburger Innenförde der Tierwelt der Erstickungstod. Die staatliche dänische Umweltbehörde „Miljøstyrelsen“ hat per Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sich im Laufe des Novembers die Sauerstof...

