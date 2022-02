Flensburg : „Sonnenuntergang“ und „Gefunden im Nirgendwo“: Sasa-DJ Marko Abend stürmt die Charts

Mit seiner digitalen „Balkonparty im Wohnzimmer“ hat Marko Abend die Corona-Zeit überbrückt und steht aktuell auf Platz 1 der Apresski Lounge Music Charts.

Flensburg | Marko Abend steht vor dem Sasa. Zwei Jahre ist es nun her, dass der Kieler DJ hier zuletzt aufgelegt hat. Im April soll es nach der langen Coronapause endlich wieder losgehen. Für Abend hat sich in den vergangenen Pandemie-Monaten vieles verändert. Er hat aus der Not eine Tugend gemacht. Als im Frühjahr 2020 alles schließen musste, verlegte er die ...

