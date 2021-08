Bundestagswahl 2021 : SSW-Kandidat Stefan Seidler will sich in Berlin für die Region stark machen

Ländliche Regionen stärken – das hat sich der SSW-Politiker Stefan Seidler für seine Bundestagskandidatur vorgenommen.

Flensburg | Stefan Seidler entschuldigt sich; er ist eine Minute zu spät. Es ist 16.31 Uhr an diesem Nachmittag mitten in der Woche und der SSW-Spitzenkandidat hat eine halbe Stunde in seinem vollgepackten Tag freigeräumt. Gemeinsam mit seinen Parteikollegen ist er auf Sommertour im Norden und macht Werbung: Für die Bundestagswahl, seine Partei und für sich. Dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.