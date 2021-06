Selbsthilfe-Bauverein : SBV in Flensburg: Rekord-Bilanzsumme trotz Corona-Jahr

Etwa 200 Wohnungen möchte der SBV in den kommenden Jahren auf den Flensburger Markt bringen.

Flensburg | Es ist eine Botschaft, die man sonst nicht so häufig hört: Die Bauarbeiten kommen gut und zügig voran – und die Baukosten sind im Plan. Die neuen Wohnungen des Selbsthilfe-Bauvereins (SBV) in Rude sollen Mitte nächsten Jahres fertig werden. Der Wohnpark in Tarup wird ebenfalls voraussichtlich Mitte 2022 und damit schneller als ursprünglich geplant vol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.