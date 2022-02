Nest auf dem Treeneplatz : Rückkehr aus dem Winterquartier: Eggebeker Storchenpaar wieder vereint

Beide Tiere haben es sich in luftiger Höhe über dem Treeneplatz gemütlich gemacht und saßen eng aneinander, während sie Gefiederpflege betrieben und offensichtlich die Aussicht genossen.

Eggebek | Früher als gewohnt war das Storchenmännchen aus dem Winterquartier nach Eggebek zurückgekehrt - nun ist auch seine Partnerin wieder in dem Nest auf dem Treeneplatz angekommen. Von den Geschehnissen und dem regen Treiben um sie herum saß das Storchenpaar am Dienstagmorgen in trauter Zweisamkeit in seinem angestammten Nistplatz in rund 18 Metern Höhe...

