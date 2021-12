Kein Kind ohne Frühstück : Warum es für die Kinder der Schule Ramsharde Power-Porridge gibt

Seit Herbst servieren gute Seelen dreimal in der Woche ein warmes Frühstück für die Grundschüler am Katharinenhof. Das Projekt des Rotary Club Flensburg-Nordertor könnte Schule machen.

Flensburg | Es ist noch dunkel, ein eisiger Wind weht, leichter Schneefall hat eingesetzt. Die ersten Kinder rutschen ab halb acht am Morgen auf Socken in die Mensa ihrer Schule Ramsharde in Flensburg. Bis zum Unterrichtsbeginn gibt es hier „Power-Porridge“ aus einem großen Topf. Daneben liegen auf Tellern verschiedene Sorten Obst in kleinen Stücken oder Scheiben...

