Robert Möller : Flensburger ist neuer Chef im Krankenhaus-Konzern Helios

Robert Möller leitet jetzt Deutschlands größten Krankenhaus-Konzern. Seine berufliche Laufbahn begann in seiner Geburtsstadt Flensburg.

Flensburg/Wiesbaden | Der neue Chef von Deutschlands größtem Krankenhaus-Betreiber kommt aus Flensburg. Die Helios Kliniken GmbH haben in dieser Woche Robert Möller zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. Möller wurde 1973 in Flensburg geboren und machte nach Abitur und Zivildienst zunächst eine Ausbildung bei der Flensburger Sparkasse, wo er in den 90er-Jahren f...

