Bürgersprechstunde in Flensburg : „Es war sehr nett“: Warum Vize-Kanzler Robert Habeck weiter geduzt werden möchte

Am dritten Advent lud der Wirtschaftsminister zur Bürgersprechstunde auf dem Holm ein. Personenschützer und Polizei sicherten eine eilige Pressekonferenz in der Fußgängerzone ab.

Flensburg | In der Flensburger Innenstadt herrscht an diesem Sonntagabend wenig Betrieb. Die Punschbuden auf dem Holm haben bereits geschlossen. Ein dunkelgekleideter Mann mit Bart blickt suchend auf die Geschäftsgebäude. Vor der Hausnummer 64 bleibt er stehen. Er klingelt. Er habe einen Termin bei Robert Habeck, sagt er in die Gegensprechanlage. Die Tür wird ...

