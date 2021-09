Bundestagswahl 2021 : Robert Habeck gewinnt Wahlkreis 1 – auch weil seine CDU-Konkurrentin es ihm leicht machte

Der Grüne profitierte am Wahlsonntag auch von der Schwäche seiner CDU-Kontrahentin Petra Nicolaisen, die nach vier Jahren im Bundestag immer noch kaum bekannt in Flensburg und Umgebung ist. Ein Kommentar.

Flensburg | Der Wahlkreis 1 wird auf dem Land gewonnen. So war es in den vergangenen Jahren. Bis Robert Habeck kam. Dem Grünen-Chef reichten wenige Auftritte in seiner Flensburger Heimat, um erstmals das Direktmandat für seine Partei im Wahlkreis 1 zu gewinnen. Der Grüne profitierte am Wahlsonntag auch von der Schwäche seiner CDU-Kontrahentin Petra Nicolaisen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.