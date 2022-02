Nach Dauerregen : Ungewohntes Bild an der Schafflunder Wassermühle

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben den Mühlenstrom in Schafflund gewaltig anschwellen lassen. Für Horst Petersen vom Bürgerverein bedeutet das einige Arbeit.

Schafflund | In den Sommermonaten sind es gerade mal wenige Zentimeter, die der Schafflunder Mühlenstrom an Wasser führt. Am Dienstag, wenige Tage nach den Stürmen und Wochen geprägt von ergiebigem Dauerregen, sind es rund 60 Zentimeter, die der Pegel an der Schafflunder Wassermühle misst. Horst Petersen, Mitglied des Bürgervereins, kümmert sich mit einer Spart...

