Synodentagung : Rebecca Lenz wird neue Pröpstin im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Der Kirchenkreis hat ab Dezember eine neue Pröpstin. Pastorin Lenz folgt auf Carmen Rahlf. Diese wird Ende November in den Ruhestand verabschiedet. Rebecca Lenz hat eine faszinierende Familiengeschichte.

Flensburg | Mit 66 Ja-Stimmen von 80 abgegebenen hat das Parlament des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Schleswig-Flensburg am Sonnabend Pastorin Rebecca Lenz zur Pröpstin gewählt. Am 1. Dezember 2021 übernimmt sie das Amt von Pröpstin Carmen Rahlf, die am 27. November 2021 in den Ruhestand verabschiedet wird. Mit ihrem Amtsantritt wird sie die geistlic...

