Förde-Park Flensburg : 24 Stunden nach Real: Die Kaufland-Fahnen wehen schon

Auch die Leuchtreklame wird schon ausgetauscht. Am Montag wird man aber noch nicht bei Kaufland einkaufen können.

Flensburg | Die Flaggen an den Fahnenmasten auf dem Parkplatz sind ausgetauscht, und aktuell wird die neue Leuchtreklame an der Front des Einkaufszentrums montiert: Gerade einmal 24 Stunden nach der endgültigen Schließung des Real-Marktes im Fördepark erinnert äußerlich schon nichts mehr an dessen über 20-jährige Existenz in der Mall an der Schleswiger Straße. ...

