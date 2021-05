Flensburg : Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz in einer Kita in der Nerongsallee

Weil die Kita verschlossen war, mussten die Einsatzkräfte eine Tür gewaltsam öffnen.

Flensburg | Ein ausgelöster Brandmelder hat am Sonntagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in Flensburg geführt. Gegen 15.30 Uhr war ein Mitarbeiter einer Evangelischen Kindertagesstätte in der Nerongsallee über einen Alarm in der Einrichtung per App informiert worden. Sofort wurden über die Einsatzleitstelle in Harrislee die Kräfte der Berufs...

