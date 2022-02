Flensburg : Raubüberfall mit Messer auf Taxifahrer: Polizei sucht Zeugen

Die tatverdächtigen Männer sind etwa 25 Jahre alt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Flensburg | Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Samstagabend in Flensburg sucht die Polizei nach Zeugen. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall verletzt. Gesucht werden zwei mutmaßliche Täter. Gegen 20.30 Uhr stiegen zwei Männer am Willy-Brandt-Platz in das Taxi und ließen sich zum Parkplatz „Exe“ fahren. Der Parkplatz wurde von der Katharinenstraße...

