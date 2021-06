Flensburg : Raubüberfall auf Tankstelle in der Neustadt: Polizei fasst Tatverdächtigen

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, vor fast genau einem Jahr die Wiking-Tankstelle in der Neustadt überfallen zu haben. Nun wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Flensburg | Die Polizei Flensburg konnte im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf die Wiking-Tankstelle in der Neustadt einen Tatverdächtigen festnehmen. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Weiterlesen: Raubüberfall auf Tankstelle in der Flensburger Neustadt Am Abend des 11. Juni 2020, einem Donnerstag, hatte ein Mann um 21.42 Uhr die Tankst...

