Flensburg : Raubüberfall auf Kiosk an der Harrisleer Straße – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am Dienstag einen Kiosk in der Neustadt überfallen. Sie rannten nach der Tat die Harrisleer Straße hoch.

Flensburg | Am Dienstagabend wurde gegen 21.20 Uhr ein Kiosk an der unteren Harrisleer Straße in Flensburg überfallen. Die Polizei sucht nach dem Überfall nach den Tätern. Zwei Unbekannte betraten den Verkaufsraum und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer. Sie forderten Geld und flüchteten mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Auch inte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.