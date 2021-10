Flensburg : Rathausstraße ab sofort für den Durchgangsverkehr gesperrt

Parallel dazu wurde die Fahrtrichtung der Einbahnstraße vor dem Karstadt-Parkhaus gewechselt. Diese ist nun nicht mehr aus Richtung Nikolaistraße befahrbar, sondern nur noch vom Europahaus.

Flensburg | In den vergangenen zwei Tagen wurden etliche Verkehrsschilder demontiert, neue aufgehängt und Markierungen aufgebracht. Am Mittwochmorgen wurden dann die bislang noch abgehängten Schilder mit den Verkehrszeichen „Verbot der Einfahrt“ an den Zufahrten der Rathausstraße aus Richtung ZOB und Südergraben enthüllt. Weiterlesen: Rechtsanwälte klagen gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.