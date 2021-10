Langballig : Ramona Wischhöfer zur Ersten Stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt

Atmosphärischer Neuanfang in der Gemeindevertretung Langballig: In die nach mehreren Wahlen und Abwahlen von Sven-Ole Nissen (SSW) seit Monaten unbesetzte Funktion rückte Ramona Wischhöfer (CDU) ein.

Langballig | Seit Jahren hingen atmosphärisch dunkle Wolken über den Sitzungen der Gemeindevertretung Langballig. In der vergangenen Woche jedoch zeigte sich in der Aula der Grundschule erstmals eine deutliche Aufhellung. Sie ergab sich in der Folge einer Mitteilung, die Bürgermeister Kurt Brodersen (CDU) zu Anfang machte. Danach hat sich die zuletzt dreiköpfig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.