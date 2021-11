Quartierskonzept : Mehr Fernwärme für Sörup?

Die Gemeinde Sörup will den Kampf gegen den Klimawandel aktiv angehen. Der Ausbau des Fernwärme-Angebots ist dabei nur ein Teil des Quartierskonzepts.

Sörup | Die Gemeinde Sörup setzt auf mehr Nachhaltigkeit in der Energieversorgung. Im Zentrum steht dabei der Ausbau des bereits bestehenden Fernwärme-Netzes. Wie groß das Interesse ist, zeigte sich jetzt bei einer Informationsveranstaltung in der Heinz-Hankiewicz-Halle, als Bürgermeister vor mehr als 100 Bürgern von der Arbeit am „Quartierskonzept“, das d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.