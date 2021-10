Flensburg : Nach Unfall in der Husumer Straße: Qualmendes E-Auto sorgt für Feuerwehreinsatz

Der Fahrer des Peugeots bemerkte eine leichte Rauchentwicklung und Brandgeruch in seinem Fahrzeug, während er mit der Notrufzentrale sprach.

Flensburg | Nach einem Verkehrsunfall in der Husumer Straße musste am Samstagabend die Berufsfeuerwehr ausrücken, denn nach dem Zusammenstoß qualmte es aus dem Auto mit Elektroantrieb. Gegen 18.30 Uhr war der Fahrer eines weißen Peugeot SUV von der Straße „Zur Bleiche“ in die Husumer Straße abgebogen und fuhr Richtung Innenstadt. Plötzlich sei dann von einer G...

