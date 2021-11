Proteste von Eltern : Schließung der Grundschulen Kieholm und Steinbergkirche sorgt für Entsetzen

Am kommenden Freitag findet eine Bürgerveranstaltung in der Turnhalle in Kieholm statt. Bereits im Vorfeld werden Unterschriften gesammelt.

Kieholm/Steinbergkirche | Nun ist es amtlich und durch die Agenda der nächsten Schulausschusssitzung am 15. November öffentlich: Der Schulträger des Amtes beabsichtigt, seine vier Grundschulstandorte auf zwei (Gelting und Sterup) zu reduzieren. Weiterlesen: Grundschulen in Kieholm und Steinbergkirche sollen schließen Durch eine nichtöffentliche Sitzung, zu der vorerst nu...

